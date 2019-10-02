Hacettepe Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak! Başvuru şartları neler?
Hacettepe Üniversitesi, öğretim görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, profesör ve doçent, Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 45 akademisyen üniversite bünyesinde istihdam sağlayacak. Başvuruya ilişkin detaylar üniversitenin internet sitesinden açıklanacak. Peki, Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak?
Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. Başvuruda bulunacak olan adaylar için posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Adayların, başvurularını 27 Eylül – 14 Ekim 2019 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.
Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.
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