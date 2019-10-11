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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Hacettepe Üniversitesi 14 akademisyen alacak! Başvuru şartları neler?

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Hacettepe Üniversitesi 14 akademisyen alacak! Başvuru şartları neler?

Hacettepe Üniversitesi, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim görevlisi 9 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 akademisyen alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre, adaylar 15 Ekim tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, Hacettepe Üniversitesi 14 akademisyen alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, konuyla ilgili detaylar.

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır." İlana başvuru yapacak olan adaylar gerekli koşulları sağlamaları halinde diğer aşamalara dahil olacaklar. İşte, Hacettepe Üniversitesi akademisyen alımına yönelik bilgiler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
8- ALES Belgesi,
9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 10- Yabancı Dil Belgesi,
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (onaylı belge),
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge),

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge), 7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
8- ALES Belgesi,
9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 10- Yabancı Dil Belgesi,
11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge),

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