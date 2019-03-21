Hac’da 100 milyon plastik şişe
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Türkiye, yeşil bir hac ibadeti, hayvan hakları, sıfır açlık, israf, sıfır atık, sürdürülebilirlik gibi konularda manifestolar yayınlayarak tüm Müslüman toplumlara liderlik yapabilir” dedi.
Emine Erdoğan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Çevre Ahlakı Proje lansmanında özetle şunları söyledi: “Ay sonunda elektrik, su, gaz faturalarımız düştüğünde, israftan kaçınmış olmuyoruz. 1 kilo ekmeğin israfı, onu yapmak için kullanılan 1.6 litre suyun da israfı demek. Bir pamuklu tişörtün israfı, onun üretimi için harcanan 2 bin 700 litre suyun da israfı demek. Afrikalı bir çocuğun, temiz su bulamadığı için maruz kaldığı hastalıkları çocuklarımıza doğru anlatabilirsek, bir dilim ekmeğin undan çok daha fazla anlamı olduğunu da kavratmış oluruz.
ÇEVRECİ HAC
2010’da yapılan bir araştırmaya göre, 2.5 milyon hacı kutsal topraklarda hac ibadetini ifa ediyor ve ardında 100 milyon plastik şişe bırakıyor. Çevre söz konusu olduğunda, uluslararası platformlarda İslam’ın çevre ahlakı için söylediklerinin sesi henüz yeteri kadar gür çıkmıyor. Umuyorum ki projenin bir sonraki adımı, İslam’ın çevreci kimliğini uluslararası platformlarda tanıtmak olur. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, çevreci bir Hac organizasyonu ile tüm İslam ülkelerine örnek olmasını bekliyoruz. Türkiye, yeşil bir hac ibadeti yanında hayvan hakları, sıfır açlık, israf, sıfır atık, sürdürülebilirlik gibi konularda Müslüman toplumlara liderlik yapabilir."
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