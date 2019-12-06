Hac ön kayıtları son gün ne zaman? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt işlemleri 11 Kasım'da başladı. ‘www.hac.gov.tr’ adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden başvurularını tamamlamayacak olan hacı adayları bir yandan da hac kuralarının çekileceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2020 hac kura takvimi ve kayıtlarına yönelik detaylar.

HAC KAYITLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Hac kayıt yenileme süreci, 2019 Hac farizası için geçtiğimiz yıl kuraya dahil olan Hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde otomatik olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ön kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıran vatandaşlar, daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

2020 HAC KAYITLARININ TÜM DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖN KAYITLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

1- Müracaat esnasında tercih edilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra konaklama tür değişikliğine imkân tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

2- Vatandaşlarımızın güncel iletişim bilgilerini (kura sonuç bildirimi ve diğer bilgilendirmelerde sistemde kayıtlı iletişim bilgileri esas alınacağından) mutlaka girmeleri gerekmektedir.

3- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birinin ilk defa 2020 yılında kayıt yapmış olması, diğerinin ise kaydının yenilenmiş olması durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (11 Kasım - 13 Aralık 2019) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılabileceklerdir. Bu işlemlerini il veya ilçe müftülüklerinden yapabileceklerdir.

4- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden grup başı/dilekçeyi imzalayan veya internet üzerinden değişiklik yapan kişi sorumlu olacaktır.

5- Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri hakkında aşağıdaki link üzerinden bilgi alınabilecektir

TÜRKİYE'NİN HAC KONTENJANI ARTTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 yılı hac kontenjanının 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430 olarak güncellendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.