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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.12.2018 - 20:35, Son Güncelleme:

2019 hac kurası ne zaman? | Hac ön kayıtları başladı

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2019 hac kurası ne zaman? | Hac ön kayıtları başladı

2019 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar vatandaşların heyecanla beklediği 2019 hac ön kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını aralık ayı içinde alacak. Peki, hac kayıtları ne zaman bitecek? 2019 hac kurası ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde yapabileceği duyuruldu. Başkanlığın internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. İşte, 2019 hac ön kayıtları ve hac kurası hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2019'da ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde yapabileceği açıklandı. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Buna göre, ilk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek.

Hacı adaylarının kuraya birlikte katılmak istediği kişi veya kişiler varsa mutlaka bunları da belirtmeleri gerekecek. Adaylar, fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak "oda tercihli" veya "otel" konaklama türlerinden birini tercih edecek. Tercihler, bağlayıcı olacağından daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ DİYANET'TEN

Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak. Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan, adres, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerindeki değişiklik talebinde bulunanlar, 14 Aralık'a kadar il, ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecek.

YABANCI UYRUKLULARIN KAYITLARI ALINMAYACAK

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.  Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.

Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.

Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

KONAKLAMA TÜRLERİ NASIL?

Açıklamada, Mekke ile Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin "oda tercihli" ve "otel" şeklinde düzenlendiği belirtildi.

Oda tercihli konaklamanın, Mekke veya Medine'de gerekli donanıma sahip ve her odada asgari 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluşturulduğu kaydedildi.

Odaların, Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 kilometre, Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda olduğu bildirildi.

Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımlarının ücretsiz otobüslerle ring usulü yapılacağı duyuruldu. Hac süresinin uçak programına göre ortalama 35 ile 45 gün arası, Medine'deki konaklama süresinin ise 4 ile 6 gün arasında planlandığı belirtildi.

Hac kesin kayıt ücretlerinin Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrası belirleneceği açıklandı.

Vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için oda tercihli konaklama türünün takribi fiyatının 15 bin ila 21 bin Suudi Arabistan Riyali olduğu bildirildi.

Otel türü konaklamadaki fiyatın ise daha yüksek olduğu ve bu yüzden fiyat aralığının serbest bırakıldığı açıklandı.

HAC KURASI NE ZAMAN?

Hac kuralarının, 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceği ve aynı gün internetten ilan edileceği, kesin kayıtla ilgili bilgilerin ise daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Son 24 saatte ne oldu? (08.12.2018)-2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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