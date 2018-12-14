2019 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte Diyanet tarafından belirlenen tarih!
2019 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar vatandaşları ilgilendiren hac ön kayıtları bugün son buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde yapabileceğini açıklamıştı. Gözler şimdi 2019 hac kuralarının çekileceği tarihte. Peki, 2019 hac kurası ne zaman?
İlk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek. Dolasıyla bugün 2019 hac kayıtları için son gün. İşte, 2019 hac kayıtları ve hac kurası hakkında bilinmesi gerekenler...
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde yapabileceği duyuruldu. Başkanlığın internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi.
Buna göre, ilk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek.
Hacı adaylarının kuraya birlikte katılmak istediği kişi veya kişiler varsa mutlaka bunları da belirtmeleri gerekecek. Adaylar, fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak "oda tercihli" veya "otel" konaklama türlerinden birini tercih edecek.
Tercihler, bağlayıcı olacağından daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecek. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak.
Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan, adres, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerindeki değişiklik talebinde bulunanlar, 14 Aralık'a kadar il, ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecek.
CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ
Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.
Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.
Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.
Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.
Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.
2019 HAC KURASI NE ZAMAN?
Hac kuralarının, 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceği ve aynı gün internetten ilan edileceği, kesin kayıtla ilgili bilgilerin ise daha sonra ilan edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.
"BU YIL BAŞVURANLARDAN SADECE 150 KİŞİ GİDECEK"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.
Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle