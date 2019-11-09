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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kayıt tarihleri belli oldu!

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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kayıt tarihleri belli oldu!

Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hacı adayları, hac kayıt tarihlerini ve hac kuralarının çekileceği ne zaman çekileceğini merak ediyor. Vatandaşların araştırması devam ederken beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kayıtları ne zaman? İşte, Diyanet bilgisi doğrultusunda o konular hakkında merak edilen bilgiler.

Kutsal topraklara giderek dini vecibeleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kayıtlarının başlayacağı tarihi internet üzerinden araştırıyor. Diyanet, geçtiğimiz günlerde, 2020 hac kayıt tarihlerini ve kura tarihlerini duyurdu. Buna göre ön kayıtlar, www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak. İşte, 2020 hac kayıtları hakkında detaylar.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi. Buna göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinden yapılacak.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ön kayıtların ardından, 2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
Hür olmak.
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

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