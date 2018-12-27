Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 hac kuraları saat kaçta çekiliyor?
Hac kuraları için geri sayım başladı. Farizalarını yerine getirecek olan binlerce Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl olduğu gibi canlı yayınla gerçekleştireceği çekilişi takip edecek. Kura çekilişinin ardından sorgulamalarını internet üzerinden yapabilecek olan hacı adayları, detayları de sorgulama ekranından öğrenebilecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, hacı adaylarının gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda gerçekleşecek olan kura çekilişi, canlı yayın ile ekranlarda olacak. Kurayı takip edemeyenlere ise SMS ile bilgilendirme yapılacak. Peki, hacı adaylarının takip ettiği hac kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte, o detaylar
HAC KURALARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
2019 yılının hac kuraları, 28 Aralık Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. Kura sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak.
ÜCRETLER RİYAL CİNSİNDEN TAHSİL EDİLECEK
Bu yıl alınacak olan hac farizasının ücreti, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.
KAÇ TÜR KONAKLAMA TÜRÜ BULUNUYOR?
Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı o bilgiler
1- Oda Tercihli Konaklama Türü
a. Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,
b. Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,
c. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.
d. Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)
e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot şeklinde verilecektir.
f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.
g. Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.
h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.
i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi: 15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.
2- Otel Konaklama Türü
Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevi’ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.
1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.
2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.
* Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.
* “Otel Konaklama Türü” otellerin Kabe’ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle “Oda Tercihli Konaklama Türü’”nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.
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