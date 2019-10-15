Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 Hac kura çekim tarihi

Hac kuraları, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden alınacak olan başvuruların ardından netlik kazanacak. Peki, Hac kuraları için ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman alınacak? İşte, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen on binlerce kişinin merakla araştırdığı Hac kuraları hakkında bazı bilgiler

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Hac farizası için tarih açıklamasında bulunmadı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında ön başvuruları duyuran ve 29 Aralık tarihinde kuraları gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığının, bu yıl da kuraları 27 Aralık 2019 tarihinde çekmesi bekleniyor.

KAÇ TÜR KONAKLAMA TÜRÜ BULUNUYOR?

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı o bilgiler

1- Oda Tercihli Konaklama Türü



a. Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,



b. Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,



c. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.



d. Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)



e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot şeklinde verilecektir.



f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.



g. Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.



h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.



i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) henüz bilinmiyor.

2- Otel Konaklama Türü



Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevi’ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.



1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



* Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.



* “Otel Konaklama Türü” otellerin Kabe’ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle “Oda Tercihli Konaklama Türü’”nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.