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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 Hac başvuru tarihleri açıklandı mı?

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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 Hac başvuru tarihleri açıklandı mı?

Kutsal topraklara giderek dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı Hac kuraları ne zaman çekilecek ve Hac başvuru tarihleri belli oldu mu soruları, gündemde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilecek olan organizasyon ile Hac farizasını yerine getirecek olan vatandaşlar, 2019 yılı için başvuru ve kura tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, dini görevlerini yerine getirmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı için Hac kura başvurularını ne zaman alacak? İşte, bazı bilgiler

HAC KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Hac farizası için tarih açıklamasında bulunmadı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında ön başvuruları duyuran ve 21-29 Aralık 2017 tarihlerinde müraacatları alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bu yıl da aynı zaman diliminde başvuru sürecini başlatması bekleniyor.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, geçtiğimiz yıl 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilmişti. Kuraların bu yıl da buna yakın bir tarihte çekilmesi bekleniyor.

ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMEDE ORTAK KRİTERLER NELER OLMUŞTU?

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırıldı.

Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırıldı.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verildi.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırıldı. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlendi.

Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırıldı.

Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırıldı.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapıldı.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür  değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapıldı.

3- Vatandaşları iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyuruldu.

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