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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.12.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Hac kura sonuçları canlı yayın ile belirleniyor... Diyanet Hac kuraları sorgulama ekranı

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Hac kura sonuçları canlı yayın ile belirleniyor... Diyanet Hac kuraları sorgulama ekranı

Türkiye'nin 2019 hac farizası için var olan 80 bin kişilik hacı kontenjanı, bugün canlı yayın ile açıklanacak kura sonuçları sonrasında belli olacak. Dini görevlerini yerine getirebilmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çekiliş sonrası yayımlayacağı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden detayları öğrenebilecek. İşte, Diyanet TV'nin de canlı yayınla vereceği çekiliş ve hac kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler

Hac kuraları 2019 yılına günler kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla Diyanet'in konferans salonunda çekilecek. Kuranın ardından bu yıl dini farizalarını yerine getirmeye hak kazanan 80 bin kişi, kesin kayıt işlemlerine gelecek hafta başlayacak. Hac kura sonuçları sorgulamasının ardından adı çıkmasına rağmen kesin kayıt işlemlerini yapmayan adaylar, bu yılki hakkını kaybedecek. İşte, 2019 hac kura çekilişi ve detaylı bilgiler

Hac kuraları canlı yayında çekiliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ederek başkanlık bünyesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştireceği çekiliş, Diyanet TV üzerinden canlı izlenebilecek. 14.45'te başlayan yayın bir süre canlı olarak takip edilebilecek.  Diyanet TV canlı yayınını aşağıdaki ekrandan ileri ve geri sarma seçenekleri ile canlı olarak izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki canlı yayını izleyemiyorsanız lütfen tıklayınız

Kura sonuçları sorgulama ekranı 23.00'da yayında

2 milyon 213 bin kişinin sonuçlarını merakla beklediği hac kuraları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçları ile internet üzerinden sorgulanabilecek. Saat 23.00'da yayında olacak hac kura sonuçları, TC Kimlik numarası ile kolayca sorgulanabilecek. Kura sonuçları sorgulama ekranına saat 23.00'dan sonra aşağıdaki linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İkinci şans ocak sonunda

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde eden 80 bin kişi arasında yer alamayan hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt işlemini yaptırmayanları bekleyecek. Yedek adaylar kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt altına alınabilecek.

Hiç hacca gitmemiş şehit yakınları kurasız götürülecek

2007 ile 2019 yılı arasında kayıt yaptıran ancak şu ana kadar hiç hacca gitme imkanına erişemeyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurasız olarak kutsal topraklara götürülecek.

 

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