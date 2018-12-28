Hac kura sonuçları canlı yayın ile belirleniyor... Diyanet Hac kuraları sorgulama ekranı
Türkiye'nin 2019 hac farizası için var olan 80 bin kişilik hacı kontenjanı, bugün canlı yayın ile açıklanacak kura sonuçları sonrasında belli olacak. Dini görevlerini yerine getirebilmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çekiliş sonrası yayımlayacağı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden detayları öğrenebilecek. İşte, Diyanet TV'nin de canlı yayınla vereceği çekiliş ve hac kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler
Hac kuraları 2019 yılına günler kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla Diyanet'in konferans salonunda çekilecek. Kuranın ardından bu yıl dini farizalarını yerine getirmeye hak kazanan 80 bin kişi, kesin kayıt işlemlerine gelecek hafta başlayacak. Hac kura sonuçları sorgulamasının ardından adı çıkmasına rağmen kesin kayıt işlemlerini yapmayan adaylar, bu yılki hakkını kaybedecek. İşte, 2019 hac kura çekilişi ve detaylı bilgiler
Hac kuraları canlı yayında çekiliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ederek başkanlık bünyesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştireceği çekiliş, Diyanet TV üzerinden canlı izlenebilecek. 14.45'te başlayan yayın bir süre canlı olarak takip edilebilecek. Diyanet TV canlı yayınını aşağıdaki ekrandan ileri ve geri sarma seçenekleri ile canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Kura sonuçları sorgulama ekranı 23.00'da yayında
2 milyon 213 bin kişinin sonuçlarını merakla beklediği hac kuraları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçları ile internet üzerinden sorgulanabilecek. Saat 23.00'da yayında olacak hac kura sonuçları, TC Kimlik numarası ile kolayca sorgulanabilecek. Kura sonuçları sorgulama ekranına saat 23.00'dan sonra aşağıdaki linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.
KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
İkinci şans ocak sonunda
Bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde eden 80 bin kişi arasında yer alamayan hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt işlemini yaptırmayanları bekleyecek. Yedek adaylar kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt altına alınabilecek.
Hiç hacca gitmemiş şehit yakınları kurasız götürülecek
2007 ile 2019 yılı arasında kayıt yaptıran ancak şu ana kadar hiç hacca gitme imkanına erişemeyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurasız olarak kutsal topraklara götürülecek.
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