Hac kura sonuçları açıklandı... 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama ekranı
Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 2 milyon 213 bin 835 adayın yer aldığı kurada 80 bin kişi hacca gitmeye hak kazandı. Hac kura sonuçları http://hac.gov.tr/ adresinden kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. İşte, 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama ekranı.
Hac kura sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve milyonlarca hacı adayı, hac kuraları sorgulama ekranına akın etti. 2019 yılında hacca gitmek için hak kazanmak isteyen yüz binlerce aday, http://hac.gov.tr/ adresini sorgulamaya başladı. İşte, 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama ekranı.
"100 bine yakın hacımız hacca gidebilir"
Kura çekilişi canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu an 80 bin olan hac kontenjanının 100 bine çıkarılması için Suudi Arabistan Hac Bakanı ile görüşmelerin yapıldığını, sayının 100 bine arttırılması için talepte bulunulduğunu ifade etti.
Katsayılı kura sistemi uygulanacak
Geçtiğimiz yıllarda müracaat eden ancak hacca gitme şansını yakalayamayan adaylar, katsayı ile kuraya katılacak. Buna göre 13 yıl önce kuraya başvuran ve bugüne kadar hacca gidemeyen adayların kurada 169 hakkı olacak.
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İkinci şans ocak sonunda
Bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde eden 80 bin kişi arasında yer alamayan hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt işlemini yaptırmayanları bekleyecek. Yedek adaylar kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt altına alınabilecek.
Kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?
Kesin kayıt dönemi kura sonuçlarının hemen ardından bu hakkı elde edenler için 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacak.
Hacı adayları, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
Hiç hacca gitmemiş şehit yakınları kurasız götürülecek
2007 ile 2019 yılı arasında kayıt yaptıran ancak şu ana kadar hiç hacca gitme imkanına erişemeyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurasız olarak kutsal topraklara götürülecek.
Hacı adayları ücretleri riyal olarak ödeyecek
Bu yıl Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak alınacak olan kesin kayıt ücretleri, otel tercihlerine göre değişiklik gösterecek.
Hac ayları hangi tarihlerdedir?
Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu tarih 11 Ağustos 2019 tarihine denk gelmektedir.
Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise, cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, II, 132-133).
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