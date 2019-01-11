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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Hac kesin kayıtları için son gün! Kesin kayıt nasıl yapılır?

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Hac kesin kayıtları için son gün! Kesin kayıt nasıl yapılır?

Kutsal topraklara gitme hakkı kazanan yaklaşık 80 bin adayın kesin kayıt işlemleri için son güne girildi. 2 Ocak Çarşamba günü başlayan kesin kayıt süreci bugün sona erecek. Kura sonucuna göre hacca gitmeye hak kazanan ancak kesin kayıtlarını yapmayan adaylar, bu haklarını kaybedecek. Kayıt yaptırmayanların yerine ise yedek kontenjandan kayıt alınacak. İşte, kesin kayıt süreci hakkında bazı bilgiler

Hac kesin kayıtları beklenen gün geldi. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlerin merakla araştırdığı kesin kayıt süreci, 11 Ocak Cuma günü sona erecek. Bu tarihte kayıtlarını yaptırmayanların yerine ise yedek adaylar arasından kura sırası gözetilerek kayıtlar alınacak.

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden saat 11 Ocak Cuma günü yapılabilecek olan hac kesin kayıtları, müftülükler üzerinden de yapılabilecek.

Vatandaşlar, “Kesin Kayıt Belgesi”ni almak için www.hac.gov.tr adresindeki “Hac Kesin Kayıt Menüsü”nden T.C. Kimlik numaralarını girdikten ve güvenlik aşamalarını geçtikten sonra cep telefonlarına gönderilen SMS şifresini girecekler.

Daha sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” veya “Acenta Organizasyonunu” tercih ederek “2019 Yılı Hac Organizasyonuna Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alacaklar.

NOT: Cep telefonlarına mesaj gelmeyenlerin veya cep telefon numaraları değişenlerin müftülüklere müracaat etmeleri gerekmektedir.

HAC KESİN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR

1- Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı İl Müftülüğüne 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (iki kişilik, üç kişilik vb.) ve havalimanı tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır.

2- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırabilecektir.

3- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.

4- İl Müftülükleri hac büroları tarafından verilen form dilekçe, ekinde yer alan açıklamalar dikkatlice okunduktan sonra doldurulacaktır.

BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR

1- Acenteye kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile 2019 yılı için HACCA KAYIT YAPTIRMA YETKİSİ bulunan acentelerden birine 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracaktır. (Acentaların bilgilerini Başkanlığın internet sayfasından, İl Müftülüklerinden veya TÜRSAB’dan öğrenebileceklerdir.)

2- Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşların da 2019 yılı hac ücretlerini Başkanlığıkla anlaşmalı Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırmaları gerekmektedir. Başka bankalara veya acente hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.

3- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile yukarıda zikredilen bankalardan birine yatıracaklardır.

4- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.

HACI ADAYLARINA ÖNEMLİ UYARILAR

1- Kayıt yaptıracakların pasaportlarının en az 10 Şubat 2020 tarihine kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 10 Şubat 2020’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacaktır.

2- İlk defa pasaport çıkaracakların, pasaport müracaatlarını 11.02.2019 tarihinden sonra yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi müftülüklerden veya acentalardan öğrenilebilecektir.

3- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir vatandaşın hac kaydı yapılmayacaktır.

4- Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

5- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan; kayıtlarını yaptırdıktan sonra sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilenler; noterden vekalet vermek suretiyle 65 yaşından küçük olan birini yerlerine vekaleten gönderebilirler.

6- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kesin kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresini geçirenlere bir daha kayıt hakkı verilmeyecektir.

7- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, kura sırası gözetilerek 17 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır.

8- Kura çekiminden sonra “Otel Konaklama Türü”nden “Oda Konaklama Türü”ne geçiş imkanı tanınmamaktadır.

9- Hac Konaklama türleri ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere www.hac.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.

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