Hac kesin kayıt işlemleri başladı...2019 Hac kesin kayıtları nasıl yapılır?

Hac kesin kayıtları, 2 Ocak Çarşamba günü alınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi ve müftülükler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olan işlem, 11 Ocak tarihinde sona erecek. Peki, hac kesin kayıtları nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden saat 2 Ocak saat 14.00 itibariyle yapılabilecek olan hac kesin kayıtları, müftülükler üzerinden de yapılabilecek.

Vatandaşlar, “Kesin Kayıt Belgesi”ni almak için www.hac.gov.tr adresindeki “Hac Kesin Kayıt Menüsü”nden T.C. Kimlik numaralarını girdikten ve güvenlik aşamalarını geçtikten sonra cep telefonlarına gönderilen SMS şifresini girecekler.

Daha sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” veya “Acenta Organizasyonunu” tercih ederek “2019 Yılı Hac Organizasyonuna Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alacaklar.

NOT: Cep telefonlarına mesaj gelmeyenlerin veya cep telefon numaraları değişenlerin Müftülüklere müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR



1- Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı İl Müftülüğüne 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (iki kişilik, üç kişilik vb.) ve havalimanı tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır.



2- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırabilecektir.



3- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.



4- İl Müftülükleri hac büroları tarafından verilen form dilekçe, ekinde yer alan açıklamalar dikkatlice okunduktan sonra doldurulacaktır.

BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR



1- Acenteye kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile 2019 yılı için HACCA KAYIT YAPTIRMA YETKİSİ bulunan acentelerden birine 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracaktır. (Acentaların bilgilerini Başkanlığın internet sayfasından, İl Müftülüklerinden veya TÜRSAB’dan öğrenebileceklerdir.)



2- Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşların da 2019 yılı hac ücretlerini Başkanlığıkla anlaşmalı Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırmaları gerekmektedir. Başka bankalara veya acente hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.

3- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile yukarıda zikredilen bankalardan birine yatıracaklardır.



4- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ KAYITLARI



1- Hac müracaatı bulunan şehit yakınları (şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ile gazi ve eşleri; çekilen kura sonucu kesin kayıt hakkı elde etmiş ve birlikte müracaat ettikleri grubu da varsa grubuyla birlikte 02 - 11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.



2- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen; şehit yakınları ile gazi ve eşlerinin hac kayıtlarının yapılabilmesi için;



a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde şehadet veya gazilik belgelerini ibraz edenlerin 17–25 Ocak 2019 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretlerini yukarıda zikredilen bankalardan birine yatırmaları kaydıyla Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu aracılığı ile kesin kayıtları İl Müftülüklerince yapılacaktır.



b) Bu durumda kesin kayıt yaptırmak isteyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri; şehitlik ve gazilik şartlarını taşımayan diğer grup üyeleri ile bağlantıları iptal edilecektir.

HACI ADAYLARINA ÖNEMLİ UYARILAR

1- Kayıt yaptıracakların pasaportlarının en az 10 Şubat 2020 tarihine kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 10 Şubat 2020’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacaktır.



2- İlk defa pasaport çıkaracakların, pasaport müracaatlarını 11.02.2019 tarihinden sonra yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi müftülüklerden veya acentalardan öğrenilebilecektir.



3- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir vatandaşın hac kaydı yapılmayacaktır.



4- Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.



5- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan; kayıtlarını yaptırdıktan sonra sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilenler; noterden vekalet vermek suretiyle 65 yaşından küçük olan birini yerlerine vekaleten gönderebilirler.



6- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kesin kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresini geçirenlere bir daha kayıt hakkı verilmeyecektir.



7- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, kura sırası gözetilerek 17 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır.



8- Kura çekiminden sonra “Otel Konaklama Türü”nden “Oda Konaklama Türü”ne geçiş imkanı tanınmamaktadır.



9- Hac Konaklama türleri ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere www.hac.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.

HAC İBADETİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir. Hac; İslâm'ın beş şartından biridir.



Hac kelimesi İbrânîce'de hag şeklindedir; "bayram" anlamına gelen bu kelime "bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak" mânasındaki hvg kökünden türemiştir.



Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup İbrânîce'den başka Ârâmîce'de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının "bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu" olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir. Arapça'da "gitmek, yönelmek; ziyaret etmek" anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça'da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe'de hacı denir.