Hac fiyatları bu yıl ne kadar olacak? İşte 2020 hac fiyatları

2020 hac kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte, merakla araştırılan 2020 hac fiyatları...

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

A-Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

B- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.