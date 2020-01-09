Hac fiyatları bu yıl ne kadar olacak? İşte 2020 hac fiyatları
2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı 2020 hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Gözler şimdi bu yılın hac fiyatlarının ne kadar olacağında. Peki, hac fiyatları bu yıl ne kadar olacak?
2020 hac kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte, merakla araştırılan 2020 hac fiyatları...
Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
A-Oda Tercihli Konaklama Türü
1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.
3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.
4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.
5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.
6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.
7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
B- Otel Konaklama Türü
Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.
a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.
b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
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