Hablemitoğlu suikastı: Ukrayna’dan iade talebi yinelendi

Bakan Gül, TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara DTCF Öğretim Görevlisi Necip Hablemitoğlu’nun menfur bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Gül, şunları kaydetti:

“Bu cinayetin şüphelisi olarak tespit edilen Nuri Gökhan Bozkır hakkında Kırmızı Bülten talebi çıkarıldı. Bunun üzerine, adı geçen zanlı Ukrayna’da tutuklanmıştır. Tutuklanması üzerine derhal iade talepnamesi bakanlığımızca Ukrayna makamlarına iletilmiştir ve ülkemize iade edilerek yargı önüne çıkartılması için tüm bu çabalar yapılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı düzeyinde konuyu yakinen takip etmektedir.

Ukrayna Adalet Bakanı’yla, Ukrayna Başsavcısı’yla bu konuyla ilgili bir görüşme yaptım. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi hususundaki hassasiyetimizi, talebimizi yineledik. Bu kişinin Türkiye’ye iadesi konusunda her türlü tedbirin alınması ve kaçmadan Ukrayna yetkili mercileri tarafından gecikmeksizin Türk yargısına teslim edilmesi hususunda taleplerimizi yineledik.”