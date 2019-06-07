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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - İHA
07.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Haberlerde izleyince öğrendi ve teslim oldu

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Haberlerde izleyince öğrendi ve teslim oldu

Adana'da yol kenarında ölü olarak bulunan kişiye bir dolmuşun çarptığı belirlendi. Çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenince polise teslim olan dolmuş şoförü tutuklandı.

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  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Haziran Perşembe günü akşam, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Buruk Caddesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar yolun kenarında cansız halde yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin üzerinde yapılan incelemede görünüş itibari ile sürtünme izleri olduğu, kafa kısmında çökme bulunduğu, ayağının birinin bilekten kırık olduğu, ayak bileği üzerinde lastik izi bulunduğunu tespit ederek trafik kazası sonucu öldüğü değerlendirildi.

Cinayet dedektifleri şahsa toplu taşıma aracının çarpmış olabileceğini de değerlendirerek, o güzergahtan geçen bütün toplu taşıma araçlarını inceleme altına alındı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayın 01 J 0256 plaka dolmuş ile gerçekleştiği ve araç şoförünün Cumali K. olduğu tespit edildi. Polis zanlıyı yakalamak için birkaç adrese baskın yaptı. Bu arada, zanlının çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrendiği ve vicdan yaparak polis merkezine teslim olduğu öğrenildi. Cinayet ekipleri zanlıyı polis merkezinden alıp emniyete getirdi.

Bu arada ölen şahsın da parmak izinden Ahmet Bayhan (37) olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

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