Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Haberler Antalya'daki Rusları da tedirgin etti

    Haberler Antalya'daki Rusları da tedirgin etti

    DHA
    13.04.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Antalya'daki yerleşik Ruslar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle tedirginlik duyuyor. Kentte yerleşik yabancılar arasında çoğunluğu elinde bulunduran Ruslar, olası savaş nedeniyle sürekli Rusya’daki yakınlarıyla görüşüyor.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Rusya- ABD gerilimi, Antalya’daki Rusları tedirgin etti
    • Rusya- ABD gerilimi, Antalya’daki Rusları tedirgin etti
    • Rusya- ABD gerilimi, Antalya’daki Rusları tedirgin etti
    • Rusya- ABD gerilimi, Antalya’daki Rusları tedirgin etti

    Doğu Guta'daki saldırı sonrası ABD ve Rusya arasındaki gerginlik, dünyada anbean izlenirken, gelişmeleri takip edenler arasında Antalya’daki yerleşik Ruslar da yer aldı. Ruslar, olası savaş nedeniyle sürekli Rusya’daki yakınlarıyla görüşüyor. Zeytin ağaçlarının olduğu parkta bir araya gelen bazı yerleşik Ruslar, iki ülkeye zeytin dalı uzatarak, barış dileğinde bulundu. Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Balcı, Ruslar ile yaptıkları sohbetlere göre hemen hepsinin tedirginlik duyduğunu söyledi. Balcı, "Burada yaşayan Ruslar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin yaptığı açıklama ve tavırlarına katılıyoruz. Başkan Trump’un söylemleri gerçekleri yansıtmıyor. Samimiyetten uzak. Dünya barışı için büyük şanssızlık. Biz her şeyin iyi olacağını umut ediyoruz. Türkiye ve Rusya iyi bir yolda. Barış olsun tüm dünyada" dedi.

    ’TÜRKİYE VE RUSYA DEVLETLERİNE İNANIYORUZ’

    Antalya’da yaşayan Anna Doğan Yılmaz, iki ülke ilişkilerinde gelinen noktada gerginliğin, vatandaşlara da yansıdığını savundu. Türkiye ve Rusya’nın aynı yerde durması dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Yılmaz, "Burada yaşayan Ruslar olarak tabii ki biraz gerginiz. Bu olayda yeni ve daha güçlü dostluk olarak Türkiye ve Rusya devletlerine inanıyoruz. Hiçbir şey kötü olmayacak. Barış devam edecek. Rusya ve Türkiye teröre karşı savaşıyor" dedi.

    2 yaşındaki kızının adını Mira koyduğunu ve barışı temsil ettiğini anlatan Maria Kostareva ise iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Barış istediklerini vurgulayan Kostareva, "Tedirginiz ama barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Kızımın adı bile ’barış’ anlamı taşıyor" dedi.

    TURİSTLER DE BARIŞ İSTEDİ

    Moskova’dan Kemer’e çocuklarıyla tatile gelen Rus Yelena Vasilenko ile Anna Bondarenko da dünya barışı istediklerini söyledi. Yelena Vasilenko, "Türkiye ve Rusya arasında problem olmaması dolayısıyla tatildeyken, çok mutluyuz. Rusya ve Amerika arasında yaşananlara çok dikkat etmiyoruz. Bizim isteğimiz, sadece barış. Rusya, Türkiye ve bütün dünyadaki ülkeler için barış istiyoruz; çünkü biz her yere rahat bir şekilde gitmek istiyoruz ve tatillerimizi yapmak istiyoruz. Bu nedenle barış, bizim ve çocuklarımız için çok önemli" dedi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (13.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: turist , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri