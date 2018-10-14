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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.10.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Haberi gören sahile koştu! Avlanması uzun sürmedi

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dört gün önce kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta ve 6 metre derinlikte görüntülenen mavi orkinos balığı zıpkınla avlandı. 

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde 4 gün önce kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta ve 6 metre derinlikte dalış ekibinin kamerasına takılan mavi orkinosu köpek balığı zanneden dalış ekibi ilk anda büyük korku yaşamıştı. Beach Park Falezler altında çekilen görüntüleri inceleyen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ, balığın orkinos olduğunu belirlemişti. 6 metre derinlikte ve Akdeniz’de sık görülmeyen orkinosun, üretim sırasında sistemden kaçtığı, ya da fırtınayla yönünü şaşırmış olabileceği üzerinde duruluyordu. 

"Avcısına 4 bin lira kazandırdı" 

Orkinosun bu kadar sığ sularda ilk kez görüntülenmesi haberlerinin medyada yer almasının ardından, bir gün sonra sabahın ilk ışıklarına profesyonel bir avcı zıpkınıyla balığı avladı. 90 kilogram ağırlığındaki orkinos, avcısına yaklaşık 4 bin lira kazandırdı. 

"Herkes orkinosu soruyor" 

Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Dalış Eğitmeni Yücel Tarhan, sığ sularda ve Antalya’da ilk kez gördükleri mavi orkinos balığının ömrünün kısa sürdüğünü belirtti. 4 gün önce, ‘Konyaaltı Sahili’nde orkinos görüntülendi’ haberlerinin ardından sahile ertesi gün çok sayıda balıkçının geldiğini aktaran Tarhan, "Orkinos zararsız balıklardır. Küçük balıkları yiyerek beslenirler ve kilolu balıklardır. Eti değerlidir. Şu anda kilogram fiyatı yaklaşık 50 lira. Avlanması yasak olan bir balık değil. Profesyonel zıpkınçı ertesi gün tek hamlede vurmuş" dedi. 

Haberi gören sahile koştu Avlanması uzun sürmedi

Halen kendilerine orkinos balığını soranların olduğunu ifade eden Tarhan, sahilin balıkçılar arasında da meşhur olduğunu dile getirdi. 

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