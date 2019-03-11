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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)
11.03.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Haberi alınca gözyaşlarına boğuldular

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Haberi alınca gözyaşlarına boğuldular

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğretmeni Gürkan Hura (39) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Öğretmenlerinin ölüm haberini alan minik öğrenciler, uzun süre ağladı.

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  • Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
  • Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
  • Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
  • Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tekebaşı Mahallesi Zeynel Abidin Cilli İlkokulu'nda görev yapan 1-B sınıfının öğretmeni, 2 çocuk babası Gürkan Hura geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Okul Müdürü Mehmet Ali Cazdan'ın, öğretmenin ölüm haberini duyurmasıyla öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Hura’nın ölümü ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğrencilerini yasa boğdu. 

Hura için okul bahçesinde saygı duruşu yapıldı. Okul Müdürü Mehmet Ali Cazdan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlik mesleğine onurunu, itibarını, önemini kazandıran, tüm değerleri aynı heyecan ve bilinçle sahiplenen çok değerli öğretmenimiz Gurkan Hura’yı kaybetmiş bulunmaktayız. Kaybetmenin acısını hep duyacağız ve öğretmenimizin değerli hatıralarını dersliklerimizde, okullarımızda ama her şeyden önemlisi kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Gürkan Hura yarın Armutlu Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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