Habercilerin gözünden 15 Temmuz belgeseli

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından hazırlanan ve "15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli" adıyla yayınlanacak yapıtta, darbe girişiminin canlı tanığı 107 gazeteciyle röportajlar gerçekleştirildi.



Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesini en iyi anlatacak kişilerin, gözlem ve analiz yeteneğine sahip gazeteciler olduğunu söyledi.



Hürriyet foto muhabiri Rıza Özel belgeselde 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı



Çalışmalara 2016 yılının kasım ayında başladıklarını belirten Polatel, "15 Temmuz gecesinin en sıcak noktalarında görev yapan haber kameramanları, çektikleri görüntülerin üzerine konuştular. Bu belgeseldeki amaçlarımızdan biri de gelecek nesillere görsel olarak bunu aktarmaktı." dedi.



Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Ali Ekber Karaçam, 45 kişilik ekiple gerçekleştirdikleri çekimlerin İstanbul, Ankara ve Marmaris'te 90 gün sürdüğünü ifade etti.



CNN Türk muhabiri Zeynep Karamustafa da belgeselde 15 Temmuz gecesi hakkında konuştu



Çekimlerde 10 bin 200 yüz dakikalık kayıt alındığına ve kurguda 20 farklı orijinal müzik kullanıldığına değinen Karaçam, "Yapılan röportajlar bir kurgu ekibi tarafından 145 günlük çalışmayla ilmik ilmik dokundu." diye konuştu.



Şehit Erol Olçok'a ithaf edildi



Uzun çalışmalar neticesinde ortaya 90 dakikalık bir yapıt çıkardıklarını söyleyen Ali Ekber Karaçam, belgeseli, darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde oğluyla birlikte şehadete yürüyen Erol Olçok'a atfettiklerini bildirdi.



Bu arada, "15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli" ilk ödülünü, "23. ZOOM Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nda aldı. Yarışmada haberciler özel ödülü, Ali Ekber Karaçam'a verildi.



