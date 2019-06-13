Haberal’a onursal üyelik
Başkent Üniversitesi kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, Glasgow Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji tarafından onursal üyelik verildi.
Bilimsel çalışmalarıyla dünyada da ses getiren Prof. Dr. Haberal’ın üyelik töreni 5 Haziran’da İskoçya’nın Glasgow kentindeki Glasgow Üniversitesi’nde yapıldı. 1500 kişinin katıldığı törende Glasgow Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji, Prof. Dr. Haberal’a onursal üyelik takdim etti.
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