Haber kaynağımı açıklamayacağım
Gazeteci Talat Atilla, dün Twitter’dan peşpeşe açıklamalar yaptı.
İlk tweet’lerinde “Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım” diyen Atilla, akşam saatlerinde ise özetle şunları söyledi:
“Rahmi Turan da Uğur Dündar da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Haberi ben yapmalıydım. Haber kaynağımı, medya derimi yüzse, mahkemeler müebbet verse, bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım. Kılıçdaroğlu’nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok.”
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