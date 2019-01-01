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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.01.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Kuş sesini duymayınca... Korkunç son

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KONYA’nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Ramazan (52) ve eşi Ayten Elcil (46), yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, üst komşunun oğlunun her geçişinde evden gelen kuş sesini bu kez duymayınca şüphelenip, polis ve sağlık görevlilerine haber vermesiyle bulundu. Çiftin beslediği kuşun da telef olduğu görüldü.

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Yusuf Koçer, babasının evini kontrol etmek için geldiğinde, binanın alt katında oturan komşuları Ramazan Elcil’in beslediği kuşun her zaman duyduğu sesini duymadı. Durumdan şüphelenen Koçer, zili çaldığı halde kapıyı açan olmayınca evdekilere telefonla ulaşmak istedi, ancak telefon da açılmadı. Bu sırada Ramazan Elcil’in baldızı da ablası ve eniştesinden haber alamadığı için daireye geldi. Birbirine endişelerini dile getiren ikili, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, eve girdiğinde Ramazan- Ayten Elcil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Evde beslenen kuşun da telef olduğu görüldü. Elcil çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. 

’KUŞ SESİNİ DUYMAYINCA ŞÜPHELENDİM’

Yusuf Koçer, Elcil çiftinin genellikle sabah erken saatlerde kalktığını belirterek, ”Babamın evini kontrol etmeye gelmiştim. Komşumuz Ramazan ağabey, kuş besliyordu. Her gün erken kalkarlardı. Kuş sesini duymayınca durumdan şüphelendim. Telefon ve kapıyı açan olmadı. O sırada kardeşi geldi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Eve girdiğimizde ise cansız bedenleriyle karşılaştık” dedi. 

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