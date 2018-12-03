'Güzel insandı'
Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Türk şiirinin büyük ustalarından Refik Durbaş son yolculuğuna uğurlandı.
Durbaş, bir süredir diyalize giriyor ve akciğer tedavisi görüyordu. Son olarak zatürreye yakalanan Durbaş, önceki akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldığı Göztepe Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Durbaş’ın cenazesi, dün öğle saatlerinde Erenköy Galippaşa Camisi’ne getirilirken, eşi Bilge Durbaş ve oğlu Alican Durbaş taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, eski bakanlardan Ertuğrul Günay, CHP Kadıköy başkan aday adayı Kadir Gökmen Öğüt, sanatçı Berhan Şimşek ve çok sayıda meslektaşı ile arkadaşı katıldı. Durbaş’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akif Hamzaçebi, “Çok değerli bir şairimizdi. Hayatımızda onun şiirlerinin çok büyük değeri vardır. Takip ettiğim, etmeye çalıştığım güzel bir insan, güzel bir şairdi. Allah rahmet eylesin” dedi.
İŞÇİ KIZLARIN ŞAİRİ
Durbaş, kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin, yalnızların dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Durbaş’ın şiir kitaplarının yanı sıra çok sayıda deneme, inceleme ve röportaj kitabı bulunuyor.
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