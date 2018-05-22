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    Güzel insana veda

    ADANA/DHA
    22.05.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    HÜRRİYET Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi, usta gazeteci, yazar, ailesinin ve arkadaşlarının “güzel insan”ı Sinan Tanyıldız son yolculuğuna uğurlandı. 

    Bir süredir Adana Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Sinan Tanyıldız, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Usta gazeteci için ilk tören Hürriyet Gazetesi Adana Tesisleri önünde gerçekleştirildi. Burada çalışanlardan helallik alınmasının ardından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ailesi, Tanyıldız'ın sevenleri ile bölgedeki gazeteciler katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, basın camiasının acısını paylaştığını belirterek Tanyıldız’ın ailesine, sevenlerine başsağlığı diledi. Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından evinin önüne götürülen ve helallik alınan Sinan Tanyıldız Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI
    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sinan Tanyıldız’ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Değerli meslektaşımız Sinan Tanyıldız’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllardır gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi. 

    Etiketler: Vefat , gazetehaberleri , gündem
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