Güz dönemi AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF otomasyon sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgeleri 13 Ocak tarihinde yayımlandı. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü alacak olan AÖF'lü öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden sınav yerlerini görüntüleyecekler. İşte, AÖF sınav yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile ​giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA SAYFASI

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.