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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Güya böyle atlamış! Rabia Naz Raporu: Düşmesi orta olasılık

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Güya böyle atlamış! Rabia Naz Raporu: Düşmesi orta olasılık

Giresun Eynesil’de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesini soruşturan özel ekip ‘intihar’, ‘cinayet’ ve ‘kaza’ ihtimallerini araştırıyor. HSK’nın gönderdiği müfettişler de adli soruşturmanın etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. 60’a yakın şahit yeniden dinleniyor.

İnceleme ekibindeki 8 polis hakkında soruşturma başlatılan olayla ilgili bazı ifade ve detaylar şöyle:

O KİLOYLA ZOR

Rabia Naz, 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı olarak bulundu, hastanede öldü. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Çantası evlerinin çatısında bulununca Rabia Naz’ın düştüğü veya atladığı kanaati oluştu. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, yaralı olarak evin önüne bırakıldığını ve bir siyasetçi yakınının olayla ilgisi olduğunu iddia etti. Adli Tıp Kurumu’ndan ve çeşitli uzmanlardan bilirkişi raporları alındı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir görgü şahidi bulunamadı. İlk olarak aile Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda görevli bir profesörden mütalaa alıp dosyaya sundu. Mütalaada “Trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği” kanaati yer aldı.

Güya böyle atlamış Rabia Naz Raporu: Düşmesi orta olasılık

Savcılık olay yerinde keşif yaptırdı ve 31 Ekim 2018’de bilirkişi raporu hazırlandı. Raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer alıyor: “Rabia Naz’ın durgun halden kendisini aşağı bırakması durumuyla düşmediği, hızlanarak atlaması durumunda hızının en az 11.3 km/s olması gerektiği fakat maktûlün fiziki özelleriyle (yaşına göre fazla kilolu olması ve aletik bir yapıya sahip olmaması) birlikte değerlendirildiğinde bu hıza ulaşmasının orta olasılıkla mümkün olabileceği...” İlk adli tıp raporu ise 18 Ocak 2019’da geldi. Giresun Adli Tıp Şubesi’nin hazırladığı raporunda, “Rabia Naz’ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği” belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nun 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı raporda şöyle denildi:

ÇARPMADAN DÜŞEBİLİR

“Apartman çatısından koşarak aşağıya atlaması durumunda söz konusu sundurmaya çarpmadan düşebileceği, ölümünün trafik kazasına bağlı olmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur.” Rabia Naz’ın bilgisayarında ise intihara teşvik edebilecek, ruhsal çöküntüye sebeb olabilecek nitelikte bir veri bulunmadı.

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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