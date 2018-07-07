Güvercin yuvası asansör kapattı

Apartman yönetimi, güvercinlerin zarar görmemesi için bir süreliğine asansörü kullanıma kapattı. Apartman yöneticisi Fatih Arslan, “Geçenlerde çatıda asansör dairesinde güvercinlerin yuva yaptığını gördük. Apartman olarak güvercin yavrularının uçtukları zaman zarar görmemesi için en azından kendi başlarına uçabilecek seviyelere gelene kadar asansörü kullanmama kararı aldık. Diğer apartman sakinleri de bu kararımızı saygı ile karşıladı. Asansöre de güvercin yuvalarının bulunduğuna dair bir yazı astık” dedi.