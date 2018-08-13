‘Güvercin kadın’ çetesi çökertildi
Narkotik polisi, Van’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek Avrupa ülkelerine gönderileceği yönünde bilgi aldı.
Takibe alınan çete üyelerinin telefonla sevkiyat konusunda konuşmadıkları, sıklıkla bir kadınla yüz yüze görüştükleri belirlendi. Çetenin ‘Güvercin’ adını verdiği N.Y. adlı kadın üzerinden sevkiyat konusunda haberleştikleri anlaşıldı.
Tespitlerin ardından çetenin uyuşturucuları zulaladığı tekstil şirketi ve eroinin getirildiği otomobil durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Maya’nın da katıldığı operasyonda araç ve tekstil şirketinde piyasa değeri 12 milyon olan 181 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, N.Y’nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.
181 kilo eroini Maya buldu.
İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da da Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yapılan aramada 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
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