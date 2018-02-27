Güvercin ağacı faydaları nedir? Hemoroid tedavisinde etkin rol oynuyor

Yılın büyük bir kısmında güvercin ağacı Kuzey Amerika’nın doğusundaki çam, meşe, ceviz ve akçaağaç ormanları arasında kaybolur. Ancak Kasım ayına gelindiğinde, bu heybetli ağaçlar yapraklarını döker, küçük çalıları andırmaya başlar ve çaptan düşerler. İşte o zaman güvercin ağacı çiçeklenir. Her biri dört taçyapraktan oluşan soluk sarı çiçeklerinin patlaması genellikle Aralık ayına kadar sürer. Genel isminin aksine (ç.n.: genel isminin İngilizce karşılığı “witch hazel”dır ve “witch” cadı; “hazel” ise “fındık ağacı” anlamına gelir) cadılarla herhangi bir ilgisi yoktur.

Bitkinin İngilizce ismindeki “cadı” kelimesi büyük olasılıkla Anglo-Saksonlardaki “wych”ten gelir ve bu kelime “bükülebilir” anlamına gelmektedir. Bu kelime

H. virginiana’nın çatallı dallarının geleneksel olarak su yada maden arama çubuğu (ya da cadı çubuğu) olarak kullanılmasından kaynaklanır.

Ancak güvercin ağacının asıl sihri kanamayı durdurma ve antiseptik özellikleridir. Özellikle iltihaplı ya da tahriş olmuş deri tedavisinde kullanılır.

GÜVERCİN AĞACI NEDİR?

Hamameli cinsi yalnızca dört tür barındırır: Japon güvercin ağacı (H. japonica), Çin güvercin ağacı (H. mollis) ve iki Kuzey Amerika türü olan Ozark güvercin ağacı (H. vernalis) ve yaygın güvercin ağacı (H. virginiana). Güvercin ağacı çalımsı ya da ağacımsı bir bitkidir; 3 ila 6 metreye kadar boylanabilir; istenmeyen sürgünleri omcadan uzaklaştırılır ve genellikle küme halinde yetişir. Almaşık yapraklar yuvarlak ya da ovaldir; kenarları dalgalıdır; 15 cm boya ve 10 cm ene ulaşabilir. Hafif kokulu çiçekleri sonbaharda yapraklar döküldükten sonra yaprak aksillerinden yayılır. Her yumruda birkaç çiçek vardır. Her bir çiçeğin 4 adet 2,5 cm uzunluğunda şeridimsi, dalgalı, sarı taç yaprakları vardır. Aynı zamanda (bir önceki sene oluşan) kabarık, kahverengi tohum kapsülü olgunlaşır. Bu kapsüllerin içerisinde abanoz karası ikili kemiğimsi tohum bulunur. Kapsüller kuruyup büzüştüklerinde tohumlar, bitkinin yüz metre kadar ilerisine kadar ulaşabilir.

GÜVERCİN AĞACI NEYE İYİ GELİR? FAYDALARI NELERDİR?

Güvercin ağacı suyu evde bulunan ilkyardım kutularında yerini uzun zaman önce almıştır. Güvercin ağacı suyu yabani bir doğal bitkiden en yaygın olarak elde edilen tıbbi ilaçlardandır. Peki bu yaygın dağıtımın nedeni nedir? Çünkü güvercin ağacı en klasik kanama durdurucu ilaçlardandır; yapraklarında, kabuğunda ve ince dallarında bulunan tannin, birçok deri rahatsızlığı için birebirdir. Güvercin ağacının birçok farklı preparatı küçük kesiklerde ve sıyrıklarda kanamayı durdurur, iltihaplı mukoza zarını ve egzama gibi iltihaplı deri rahatsızlıklarını yatıştırır, varisli damarların ve basurun semptomlarını hafifletir.



Güvercin ağacında, yeşil çayda ve çikolatada da bulunan ve antioksidan özelliği olan kateşin gibi birçok farklı tannin türü vardır. Bu bileşenler antiviral, anti enflamatuvar ve kanser önleyici özelliklere sahip olabilir. Güvercin ağacı aynı zamanda derideki ve kan damarlarındaki bağdokuları zedeleyen enzimlere karşı da atağa geçebilir.



Yapılan bir klinik çalışmada araştırmacılar bebek bezi pişiğinden, deri iltihaplanmasından ve küçük deri yaralanmalarından muzdarip 231 çocuğa güvercin ağacı merhemi; benzer rahatsızlıklara sahip 78 çocuğa ise eczai ilaç verdiler. Tedavinin dozajı ve süresi her birçocuğa özel olarak atanan doktorların gözlemine ve sağduyusuna bırakıldı ve semptomlar 7ila 10 gün boyunca takip edildi.



Araştırmanın sonunda hem güvercin ağacı merheminin hem de eczai merhemin deriyi ve semptomları iyileştirdiği görüldü.

Çeşitli şiddetlerde egzama rahatsızlığına sahip 72 kişiyle yapılan bir başka çalışmada güvercin ağacı özü içeren kremle yüzde 0.5 oranında hidrokortizon içeren krem kullanan iki grup karşılaştırıldı.



Bulgular her iki tedavinin de egzama belirtilerinde işe yaradığını ancak hidrokortizonun çok daha fazla etkili olduğunu gösterdi.

GÜVERCİN AĞACI NASIL KULLANILIR?

EKSTRE: Güvercin ağacının birçok farklı hazırlanışı yapraklarının, kabuğunun ya da ince dallarının damıtılmasıyla başlar. Bu sıvı merhemlere ya da kremlere eklenir ve ardından deriye uygulanır.

SIVI: Güvercin ağacı suyu bitkinin kısımlarını suya yatırıp ardından karışımı damıtarak hazırlanır. Damıtılan suyun bozulmasını engellemek için alkol eklenir. (örneğin yüzde 86 güvercin ağacı distilatına yüzde 14 alkol eklenir) Tentürler ve diğer preparatlar genelde tıbbi bitki uzmanları tarafından kullanılır ve damıtılmış güvercin ağacı suyuna oranla daha güçlüdür.

NEFES AÇICI: Yarım bardak aloe vera suyunu (jelini değil), yarım bardak güvercin ağacı distilatıyla ve 2 yemek kaşığı saf suyla karıştırıp koyu renkli bir şişeye koyun. 1 damla çay ağacı yağı, 1 damla nane yağı ve 1 damla yeşil nane yağı ekleyin. Bu karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını 1 bardak sıcak suya ekleyin ve afiyetle için

ÖKSÜRÜK İÇİN GÜVERCİN AĞACI BANYOLARI YAYGINDI

Yüzyıllar boyunca Amerikan yerlileri bitkinin kabuklarını, ince dallarını ve yapraklarını kullandılar. Güvercin ağacından yapılan çaylar ağız ve boğaz iltihaplarını ve tahrişlerini iyileştirmek, ateşi düşürmek ve adet sancısını geçirmek için içildi. Ateşli soğuk algınlığı ve öksürük için güvercin ağacı buhar banyoları yaygındı. Yapraklarıyla ya da kabuğuyla yıkanmak ya da kompres yapmak şişlere, gerilmiş kaslara, zedelenmelere ve deri iltihaplanmalarına iyi gelirdi.



Bitki aynı zamanda iltihaplı gözler, artrit, sırt ağrısı ve baş ağrısı için de kullanılırdı. Kuzey Amerika’ya gelen Avrupalı sömürgeciler güvercin ağacını benimsediler ve Avrupa’ya yeniden ihraç ederek Kuzey Amerikalıların kullandıkların alanlarda kullanmaya devam ettiler.

BOĞAZ AĞRISI , BURKULMA VE BASUR GİBİ RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİYOR

Günümüzde güvercin ağacı suyu – ince dallarından yapılan damıtılmış, alkol bazlı bir ekstre – herhangi bir ilaç dükkanında bulunabilir. Ancak güvercin

suyunda doğal bitkinin küçük bir zerresi bulunur; etkisi daha çok içindeki alkolden ileri geliyor olabilir. Modern bitkisel tedavide güvercin ağacının daha güçlü preparatları bitkinin kabuğundan ya da yapraklarından yapılır; deri ve mukoza zarı tahrişleri, boğaz ağrısı, kanamalı dişetleri, burkulma, kas ağrısı, göz ltihaplanması, varisli damarlar, iç kanama, basur ve ishal için kullanılır.

KÖRLÜĞÜN GÜVERCİN AĞACI MERHEMİ İLE GEÇECEĞİ YAZILDI

Güvercin ağacının kendine özgü çiçekleri dallarını süsler ve kabuğu şifa amacıyla kullanılır.

1744 yılı: Amerikalı doktor C. Colden “körlüğün” güvercin ağacı merhemiyle iyileşebileceğini yazdı.

1846 yılı: T. Pond güvercin ağacının patentli ilacını Pond’s Golden Treasure markası altında piyasaya sürdü.

1882 yılı: Güvercin ağacının sıvı ekstresi Birleşik Devletler Farmakopesi’ne eklendi (ve 1914 yılında çıkartıldı)

1915 yılı: Şair Robert Frost güvercin ağacının çiçeklerinin solmasını “gönülsüzlüğe” benzetti.

GÜVERCİN AĞACI NASIL YETİŞTİRİLİR?

Güvercin ağacı birçok farklı ortamda bulunabilir; kuru çayırlardan kayalık kenarlarına ve nehir yataklarına her yerde yetişir ancak genellikle eğimli arazide bulunur. Kuzey Amerika’nın doğusunda, ova Scotia’dan güneyde Kuzey Florida’ya kadar, batıda Teksas’ın doğusundan kuzeyde Minnesota’ya kadar yayılır.



İlkbahara özgü güvercin ağacına değinmek gerekir çünkü yaprakları ve kabukları hasat edilir ve güvercin ağacı ticaretine konu olur; ancak yinede büyük olasılıkla satışı yapılan toplam bitkinin küçük bir oranına tekabul eder. Kışın, genellikle de Ocak başında çiçek açmaya başlar. Yaygın güvercin ağacının çiçeklerinin aksine ilkbahar güvercin ağacının çiçeklerinin kokusu güçlü ve rengi kırmızımsıdır. Bu odunumsu bitki Arkansas’ın, Mossouri’nin ve doğu Oklahoma’nın Ozark Dağları’nda yetişir.

IAmerikan bahçeciliğinde bulunan yetiştirilmiş güvercin ağaçlarının çoğu yerli H. virginiana ya da H. vernalis değil, Japon ve Çin güvercin ağaçlarının melezi olan H. x intermedia’dır. Yine de yerel fidanlıklar güvercin ağacının yerli türünü de bulundurur.



Güvercin ağacını yetiştirmek kolaydır. Humus açısından zengin, pH değeri hafif asidik olan, iyi drene edilmiş, hafif toprağı sever; gün boyu güneş ister ama alacalı gölgede de yetişir. Dalları güvercin ağacı suyu yapımı için damıtılır ve herhangi bir aktarda bulunabilir.



Güvercin ağacı üretiminin merkezi Connecticut’tur. Bölgedeki oduncular güvercin ağaçlarını ya kendi arazilerinden ya da sözleşmeli arazilerden keserler ve doğrudan üreticiye satarlar. Güvercin ağacı yaprakları ve kabuğu aynı zamanda bitkinin yetiştiği yerlerde yaban olarak hasat edilip botanik tedarik zincirine satılır.