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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Güvenpark canisine 37 kez ağır müebbet

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Güvenpark canisine 37 kez ağır müebbet

Ankara Güvenpark’ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Mehmet Veysi Dolaşan’a 37 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, iki sanığa birer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 sanığa da üç yıldan 12 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi.

ANKARA’da 13 Mart 2016’da Kızılay’daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen, 36 kişinin öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davanın karar duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi. ANKARA’da 13 Mart 2016’da Kızılay’daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen, 36 kişinin öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davanın karar duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi. Mahkeme, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan’ın 36 kişiyi öldürme ve ‘devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Aralarında çocukların da olduğu 342 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan’a ‘izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek’ suçundan da 16 yıl hapis ve 10 bin gün karşılığı 200 bin lira adli para cezası da verildi.

Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek’ suçlarından 16’şar yıl hapis ve 200’er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Velat Cin’e ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 9 yıl, Halil İbrahim Demirer’e aynı suçtan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, hakkında ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan dava açılan Semih Yürek’in eyleminin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek, sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FON SAĞLAMA İDDİASI 

Mahkeme ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan hakkında dava açılan sanıklardan Suphi Akbaş’ın eyleminin ‘silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle yardım ederek terörizmi finanse etmek’ suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanığı bu suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Neval Basut ile hakkında ‘devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan dava açılan Uğur Ayçil’in eylemlerinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanıklara bu suçtan 3’er yıl hapis cezası verdi. 

YEDİ SANIĞA BERAAT

 Mahkeme, sanıklar Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Batar, Gülsevim Kalay, Hamza Yılmaz, Rıdvan Tekin ve Seydi Ayçil’in üzerine atılı suçlardan beraatlarına hükmetti. Heyet, yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davasını düşürürken, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri hakkındaki dosyayı ayırmaya karar verdi. Ankara Başsavcılığı’nca beraat kararı verilen 7 sanık yönünden istinaf yoluna başvurulacağı bildirildi.

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