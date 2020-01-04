Güvenlik soruşturmasında somut delil aranacak

ANAYASA Mahkemesi’nin, “Özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı” gerekçesiyle iptal ettiği güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenleme, yeni haliyle Aralık ayında TBMM gündemine getirilmiş ancak hem muhalefette, hem de AK Parti’nin içinde eleştiri konusu olmuştu. Geri çekilen güvenlik soruşturması, yeni dönemde yeniden TBMM gündemine getirilmek için değiştiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, yasanın sorunlu maddelerinin yeniden değerlendirilmesi için AK Parti Genel Merkezi’nde hukukçu milletvekillerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, metin içerisine yerleştirilmiş olan, “sadakat, tarafsızlık, devlete bağlılık, işbirliği, yurt dışında davranış” gibi soyut kavramların, işe alınma aşamasında ölçülemeyeceği belirtildi. Bu ifadelerin metinden çıkarılması önerildi.

SOMUT DELİL OLSUN

Toplantıda ayrıca, devlet kurumlarında ilk kez işe girecekler için yapılacak güvenlik soruşturmasında bir kişi hakkındaki iddiaların, somut belge ve verilere dayandırılması gerektiği belirtildi. Çalışmaları yapacak ilgili komisyonun, bu verileri değerlendirme raporuyla birlikte üst birime iletmesi önerildi.

Yasa metni, parti grubundaki komisyon tarafından değerlendirildikten sonra son şeklini alacak. Bu toplantıya düzenlemeyi hazırlayan İçişleri Bakanlığı temsilcileri de katılacak. AK Parti’de yapılan toplantıda, düzenlemeyi bu haliyle 28 Şubat kurallarına benzetenler olduğu öğrenildi. Metin üzerinde uzlaşma çıkmazsa konu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürülecek.

Yasaya göre, güvenlik soruşturmasını yapacak birimler olarak, “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” belirlenmişti. Bu birimler, veri güvenliğine ilişkin mevzuata göre önlemleri alacak. Elde edilen veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.

İPTAL GEREKÇESİ

ANAYASA Mahkemesi’nin 29 Kasım’da verdiği iptal kararında, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınması ve kullanılmasına izin verilmesinin Anayasa aykırı olduğu” belirtilmişti.