Güvenlik ittifakı

CHP heyeti ilk olarak Saadet Partisi’ni (SP) ziyaret etti. SP ziyaret sırasında CHP heyetine içinde nar çiçeği, bal ve elma kurusunun yer aldığı ‘Saadet çayı’ ikram etti. Her iki parti, seçim güvenliği ile ilgili önceden hazırladığı dosyaları birbirine verdi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantıya sonradan katıldı. SP, CHP’nin seçim güvenliğiyle ilgili Meclis’e getirmek istediği kanun teklifi ve diğer işlerde yardımcı olma teklifine sıcak yaklaştı.



SP: BU KONUDA ÇOK İYİYİZ

SP’liler, aynı apartmanda oturanların farklı sandıklarda oy kullanmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili, “Biz yıllardır sandık çevresinde örgütleniyoruz. Bu konuda çok iyiyiz. AKP bunu bildiği için tedbir alıyor” dedi. Karamollaoğlu, toplantıya katıldıktan sonra CHP’nin getirdiği önerileri tek tek okuyarak, bu konuda sorular sordu. Ardından da Türkiye’nin bugüne kadarki seçim mevzuatının dünyadaki en tutarlı mevzuatı olduğunu belirterek “Bu uygulama ile bunu perişan ediyorlar” dedi.



Toplantı çıkışında açıklama yapan Özel, seçim güvenliği noktasında endişelerini dile getirdiklerini ifade ederek, “Endişelerin karşılıklı olduğunu gördük” dedi. Karamollaoğlu da şunları söyledi:



“Bu sefer seçim mevzuatında hükümetin etkisini arttırma ihtimali olan birtakım değişiklikler yapıldığına şahit oluyoruz. Bu da endişeye neden oluyor. Seçime gölge düşmemesi gerekir. Hiçbir şaibenin olmaması icap eder. Bugüne kadar adalette yaşadığımız bazı gelişmeler ister istemez bizde endişelerin doğmasına vesile oldu.”



CHP heyeti ardından HDP’ye geçti. Toplantıda seçim güvenliğinin yanı sıra OHAL konusu da ele alındı ve bu şartlarda seçimin sakıncalı olduğu belirtildi.

CHP’liler son olarak Vatan Partisi’ni ziyaret etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “İttifak düzenlemesine ilke olarak karşı çıkmamakla birlikte temsilde adaletin sağlanması için yüzde 10 seçim barajının kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



İTTİFAK YAPANLARA İLETECEĞİZ

CHP’li Özel ise Vatan Partisi ile yapılan görüşme ortak eleştirilerin karşılıklı teyidi ve tam mutabakat şeklinde olduğunu ifade etti. Özel, “İttifaka katılan ve yüzde 1 alan parti TBMM’de temsil edilirken, ittifak yapmayan yüzde ve 9.99 oy alan bir partinin temsil edilmemesi demokrasiye aykırıdır. Teklifi getirenler dışında bütün siyasi partilerin karşı çıkışı var. Bunu teklifi getiren partilere ileteceğiz” dedi.