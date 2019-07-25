Güvenli bölgeye Türkiye şartı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Beştepe’deki buluşmasında, Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir planla mümkün olduğu ifade edildi.
Kalın ve Jeffrey başkanlığında 1 saat 20 dakika süren heyetler arası görüşmede, ‘güvenli bölge’ tesisiyle DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, Münbiç yol haritası, anayasa komisyonu, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı’ndaki kritik buluşmada güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir planla mümkün olduğu ifade edildi. Heyetlerarası görüşmede Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
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