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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ/ANKARA
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güvenli bölgenin dışına çıkacaklar

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Güvenli bölgenin dışına çıkacaklar

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ikili ve ardından heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında uzlaşmayı açıkladı. Pence, “ABD ve Türkiye Suriye’de ateşkes için anlaştı. YPG, 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettardır” dedi.

ABD Büyükelçiliği’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basın toplantısında konuşan Pence, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE KOBANİ’YE OPERASYON YAPMAYACAK

“ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump’ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG’nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda. Türkiye Kobani’ye herhangi bir operasyon yapmayacak.

PKK/YPG BİZE GÜVENCE VERDİ

ABD, PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecek. YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye’nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak. Biz konuşurken bile çekilme başladı. Türkiye’nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. Sınır ötesi operasyona karşı olduğumuzu söyledik. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık. Suriye’deki Kürtlerle güçlü bir ilişkimiz var. Güvenli bölgenin öneminin farkındayız. Suriye ve Kürt nüfusuyla, Türk nüfusu arasındaki güvenli bölgenin öneminin farkındayız.

İKİ ÜLKE LİDERİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTE

Bu bölgede barış ve istikrarı arttırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi. ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme sürecine destek olacak. Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan’ın ilişkilerinin sonucudur. İki ülke liderinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir ancak dostlar fikirlerini ifade ederler.”

TÜRKİYE’DEN HARİKA HABERLER

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı  Mike Pence’in Ankara’daki açıklamaları sonrası Twitter’dan paylaştığı ilk mesajında “Türkiye’den harika haberler. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtarılacak” dedi. Trump şöyle devam etti: “Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Başarmak için biraz ‘sert’ aşk gerekiyordu. Herkes için harika... İnsanlar yıllardır bu “anlaşma” için uğraşıyordu. Milyonlarca hayat kurtarılacak. Herkese tebrikler.” Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Harika bir lider” diyen Trump, “İnanılmaz bir sonuç. Türkiye, ABD, ortaklarımız ve Kürtler için harika bir gün. Erdoğan benim dostum. Türkiye doğru şeyi yaptı. Harika bir lider. Cumhurbaşkanı’na büyük saygım var. Erdoğan halkı için güvenlik istiyor. Çok akıllıca bir şey yaptı. Türkiye çok mutlu. Kürtler çok mutlu. ABD çok mutlu. Medeniyet çok mutlu” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye planlanan ziyaretine ilişkin soruya ise Trump “Takvimde değişiklik yok” yanıtını verdi. 

ERDOĞAN’DAN CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan Trump’a verdiği yanıtta, “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.” dedi.   

Dünyanın izlediği zirvenin ardından Türkiye ve ABD’den ortak açıklama
Dünyanın izlediği zirvenin ardından Türkiye ve ABD’den ortak açıklama


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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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