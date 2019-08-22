Güvenli bölgenin 1. aşaması başladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeden sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İki bakan tarafından ‘Güvenli Bölge’nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden (dünden) itibaren başlatılmasında mutabık kalındığı” bildirildi. Ancak bu aşamanın ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bakan Akar’ın ABD’li mevkidaşına, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin bilinen görüş ve beklentilerini aktardığı, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladığı da belirtildi. Açıklamada ayrıca iki bakanın askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında da mutabık kaldıkları vurgulandı.
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