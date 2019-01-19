Güvenli bölge Ruslarla görüşülecek
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy dünkü basın toplantısında, ABD’nin Suriye’de tampon bölge teklifi ile ilgili Ruslarla da görüşmeler yapılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Ocak’ta yapacağı Rusya ziyaretinde bu konuları da ele alacağını belirtti.
Aksoy özetle şunları söyledi: “ABD’nin güvenli bölge teklifine önerimiz olumludur. Teknik görüşmeler de devam ediyor. Alanın nasıl oluşturulacağı, modaliteleri ele alınmaya devam edecek.
PYD/YPG’nin rejimi Münbiç’e sokma çabalarına izin verilmemeli. Münbiç’in PYD/YPG’den temizlenmesi bizim için ulusal güvenlik meselesidir.
TÜRKİYE’NİN KAYGILARI DİKKATE ALINMALI
- BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin kuzeyinde 20 mil derinlikte güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı” dedi. Guterres, Türkiye’nin kaygıları dışında Suriye’nin toprak bütünlüğü ve nüfus çeşitliliğinin de kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.
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