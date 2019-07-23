Güvenli bölge için ortak çalışma
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin dün Ankara’da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’ndaki 7 saatlik temaslarının ardından, Türkiye ile ABD, Suriye’de Fırat’ın doğusundan terör örgütü PKK/PYD’nin çıkarılması ve güvenli bölge kurulması için ortak çalışma yapmaya mutabık kaldı. İki ülkenin askeri yetkilileri güvenli bölge için bugünden itibaren Ankara’da çalışacak.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet dün önce Dışişleri Bakanlığı’na gitti. ABD heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile yaklaşık 3 saat görüştü. Diplomatik kaynaklar, Önal-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge, İdlib, siyasi süreç ve Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bilgisini verdi. Jeffrey’nin Ankara temaslarına iki ülke istihbarat yetkilileri de katıldı.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet dün önce Dışişleri Bakanlığı’na gitti. ABD heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile yaklaşık 3 saat görüştü. Diplomatik kaynaklar, Önal-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge, İdlib, siyasi süreç ve Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bilgisini verdi. Jeffrey’nin Ankara temaslarına iki ülke istihbarat yetkilileri de katıldı.ABD heyeti daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaklaşık 4 saat bir araya geldi. Görüşme sonrası, bakanlıkça yapılan 6 maddelik açıklamada Akar’ın ABD heyetine ilettiği sert mesajlar ayrıntılı şekilde yer aldı. Akar’ın, Türkiye’nin söz konusu bölgenin terör örgütünden temizlenmesinde kararlılığını ortaya koyan ve Jeffrey’ye ilettiği mesajları içeren açıklama şöyle:
TERÖRİSTLE FOTOĞRAFA TEPKİ
“Bakan Akar tarafından, Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte ‘Güvenli Bölge’ tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir.
Görüşmede ayrıca, iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından (bugünden) itibaren, Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.” Ankara, güvenli bölgenin kontrolünün de TSK’da olmasını istiyor.
BAKANDAN HAREKÂT MESAJI
Jeffrey’nin Ankara temasları başlamadan önce, Türkiye’nin güvenli bölge konusunda kararlılığını ortaya koyan açıklamayı ise dün TGRT’de katıldığı programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, şunları vurguladı: “Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse, buradan bize tehdit devam ederse biz buradan bir harekâtı başlatırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı kesindir; askerlerimiz hazırlıklarını zaten yaptılar, bu harekâta gireriz, bu bizim ulusal güvenlik meselemizdir. Fırat’ın doğusunda tabii. Hazırlıklar bunun için. Heyetler geliyor, askeri heyetler de geliyor. Yeni önerilerinin olduğunu söylediler. Göreceğiz, bizi tatmin edecek mi etmeyecek mi? Artık net bir adım atmamız lazım. Amerikalılar da artık bu işi sürüncemeye bırakmayacağımızı görmeliler, görüyorlar. Umarım bir anlaşmaya varırız.”
4 SAATLİK GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’le dün bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede; Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ve DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
ANKARA’YI RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜ
JEFFREY’nin Türkiye’ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie’nin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüşmesi Ankara’da rahatsızlığa neden oldu. Büyük bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter’dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck’un, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD’li yetkililerin SDG’nin sözde komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.
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