Güvenli bölge için ortak çalışma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGüvenli bölge için ortak çalışma
GeriGündem Güvenli bölge için ortak çalışma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güvenli bölge için ortak çalışma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güvenli bölge için ortak çalışma

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin dün Ankara’da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’ndaki 7 saatlik temaslarının ardından, Türkiye ile ABD, Suriye’de Fırat’ın doğusundan terör örgütü PKK/PYD’nin çıkarılması ve güvenli bölge kurulması için ortak çalışma yapmaya mutabık kaldı. İki ülkenin askeri yetkilileri güvenli bölge için bugünden itibaren Ankara’da çalışacak.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet dün önce Dışişleri Bakanlığı’na gitti. ABD heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile yaklaşık 3 saat görüştü. Diplomatik kaynaklar, Önal-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge, İdlib, siyasi süreç ve Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bilgisini verdi. Jeffrey’nin Ankara temaslarına iki ülke istihbarat yetkilileri de katıldı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet dün önce Dışişleri Bakanlığı’na gitti. ABD heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile yaklaşık 3 saat görüştü. Diplomatik kaynaklar, Önal-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge, İdlib, siyasi süreç ve Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bilgisini verdi. Jeffrey’nin Ankara temaslarına iki ülke istihbarat yetkilileri de katıldı.ABD heyeti daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaklaşık 4 saat bir araya geldi. Görüşme sonrası, bakanlıkça yapılan 6 maddelik açıklamada Akar’ın ABD heyetine ilettiği sert mesajlar ayrıntılı şekilde yer aldı. Akar’ın, Türkiye’nin söz konusu bölgenin terör örgütünden temizlenmesinde kararlılığını ortaya koyan ve Jeffrey’ye ilettiği mesajları içeren açıklama şöyle:

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFA TEPKİ

“Bakan Akar tarafından, Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte ‘Güvenli Bölge’ tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir.         

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından (bugünden) itibaren, Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.” Ankara, güvenli bölgenin kontrolünün de TSK’da olmasını istiyor.

BAKANDAN HAREKÂT MESAJI

Jeffrey’nin Ankara temasları başlamadan önce, Türkiye’nin güvenli bölge konusunda kararlılığını ortaya koyan açıklamayı ise dün TGRT’de katıldığı programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, şunları vurguladı: “Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse, buradan bize tehdit devam ederse biz buradan bir harekâtı başlatırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı kesindir; askerlerimiz hazırlıklarını zaten yaptılar, bu harekâta gireriz, bu bizim ulusal güvenlik meselemizdir. Fırat’ın doğusunda tabii. Hazırlıklar bunun için. Heyetler geliyor, askeri heyetler de geliyor. Yeni önerilerinin olduğunu söylediler. Göreceğiz, bizi tatmin edecek mi etmeyecek mi? Artık net bir adım atmamız lazım. Amerikalılar da artık bu işi sürüncemeye bırakmayacağımızı görmeliler, görüyorlar. Umarım  bir anlaşmaya  varırız.” 

4 SAATLİK GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’le dün bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede; Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ve DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Güvenli bölge için ortak çalışma

ANKARA’YI RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜ

JEFFREY’nin Türkiye’ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie’nin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüşmesi Ankara’da rahatsızlığa neden oldu. Büyük bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter’dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck’un, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD’li yetkililerin SDG’nin sözde komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı... MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi
Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti
2 kardeşini öldürüp, 3 yeğenini yaralamıştı! Sınırda yakalandı!