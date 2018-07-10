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    Güven veren adaleti tesis edeceğiz

    ANKARA
    10.07.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin hantallıktan uzaklaşıp hızlı, etkin kararlar alacağı sürece girdiğini belirterek, “Hiçbir vatandaşımız, etnik düşüncesinden, doğduğu yerden, inancından, yaşam tarzından dolayı asla öteki olmayacak” dedi.

    Bakan Gül, özetle şunları söyledi: “Bu dönemde biz Adalet Bakanlığı, hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. İzmir Kordon’daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur’daki kardeşimiz de Samsun’daki vatandaşımız da Antalya’daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. ‘Türkiye’de güven veren bir adalet var’ duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Temel yaklaşımımız bu. İstanbul’daki, Şırnak’taki bir vatandaşımız da ‘Ben bu devletin vermiş olduğu özgürlüklerin teminatı olarak bu hükümeti, cumhurbaşkanını görüyorum. Özgürlüklerim geriye gitmeyecek, daha da ileri gidecek’ inancıyla yaşayacaktır. Sistem içinde, bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , yargı , Abdulhamit Gül
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