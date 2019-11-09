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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriGüven uygulamasıyla 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi
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09.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Güven uygulamasıyla 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi

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Güven uygulamasıyla 8 ayda 186 binin üzerinde kişiye hizmet verildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği “Güven Masası” uygulaması, vatandaşlardan tam not aldı. Uygulama daha bir yılı doldurmadan 186 binin üzerinde kişiye hizmet verdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk müracaat ettiği, polis ile vatandaşın ilk temas noktası konumunda olan polis merkezi amirliklerinde, “Güven Masası” uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlatmıştı. Halen bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

186 bin 460 kişi başvurdu

Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923’ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900’ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637’si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

Uygulama, jandarma karakol komutanlıklarında da başladı

Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.

Güven masaları 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor

Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.

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