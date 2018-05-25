'Güven olmazsa yatırım olmaz'

Medyada kendilerine ambargo uygulandığını, bu yüzden e-miting düzenlediklerini belirten Karamollaoğlu, bu sayede çok sayıda vatandaşa ulaşacaklarını kaydetti. Güvenin olmadığı yerde yatırımın olmayacağını belirten Karamollaoğlu, doların artışıyla ilgili “Dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60’a, 3.70’e inecekmiş. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar, bu iş 4.58’le 4.60’la 4.70’le bitmeyecekmiş, 7’ye 8’e kadar Allah muhafaza çıkacak, ülke ekonomisi felç olacakmış. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” dedi. Karamollaoğlu, #TemelBaşkanaSoruyorum etiketiyle paylaşılan soruları yanıtladı.