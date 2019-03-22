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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Güven Masası nedir? İşte Güven Masası uygulamasının tüm detayları

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Güven Masası nedir? İşte Güven Masası uygulamasının tüm detayları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm karakollarda oluşturulan ‘güven masaları’nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte, 'Güven Masası nedir?' sorusu internette sorgulanmaya başlandı. İşte, Güven Masası uygulamasına ilişkin tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı'nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yar alan polis merkezlerinde "Güven Masası" uygulaması geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Türkiye genelinde bin 263 polis merkezi amirliğinden 700'ünde Güven Masası'nın hizmete girdiğini belirterek, "Güven Masalarımızı hizmete sokmuş bulunuyoruz. Vatandaşımıza en seri şekilde hizmet verilmesi ve konusunda eğitim almış uzman, güler yüzlü, hizmet odaklı personelimizin görevlendirildiği Güven Masalarımızı vatandaşlarımızla bir araya getirerek, emniyet hizmetleri sınıfında güvenlik hizmetleri kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledik” dedi.

GÜVEN MASASI NELERİ KAPSIYOR?

Polis Merkezi Amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk etapta vatandaş odaklı devlet örneği içerisinde Güven Masası'nda bulunan görevli personel ile iletişime geçecek. Vatandaş, konusunda uzman, bilgisi, birikimi ve deneyimi olan polis memuru tarafından karşılanacak.

Vatandaş, sorunlarını ve sıkıntılarını anlattıktan sonra kendisine hızlı bir şekilde yardımcı olunması için görevli personelce ilgili birime yönlendirilecek. Polis merkezi amirliklerinde çözülebilecek konular söz konusu birimlerce hızlı bir biçimde çözülecek. Merkez amirlikleri tarafından çözümü mümkün olan başka konularla ilgili gelen vatandaşa kendi sorununun çözümünün nerede olduğu ve gitmesi gereken birimin adresi ile iletişim bilgileri verilecek.

Polis ve vatandaşın iyi diyalog kurabilmesi, sorunların oluşum aşamasında tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözülebilmesinin amaçlandığı “Güven Masası” uygulaması, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışacak. Kaliteli hizmet anlayışıyla Hakkari'nin en uç noktasındaki polis merkezi amirlikleri ile Edirne'de kurulan polis merkezi amirlikleri hizmetleri aynı ve en iyi şekilde olacak.

Amirlikler içerisinde “Güven Masası” kapsamında vatandaşa yönelik kurallar da bulunuyor. “Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri” başlıklı yazıda, “Türk Polisi” kelimeleri akrostişinde yazılan kurallar yer alıyor. Davranış ilkelerini ise şu kurallar oluşturuyor:

"Tüm iş ve işlemlerde yardımcı ve yol gösterici olunacaktır.

Ülke genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı esas alınacaktır.

Resmi iş ve işlemlerini (müracaat, şikayet ve başvurular) en kısa sürece alınacak ve tamamlanacaktır.

Kişisel bilgi ve verileriniz korunacaktır.

Polis merkezlerimizden talep halinde engelli, yaşlı ve hastalar ile müşteki, mağdur ve tanıklara yerinde işlem yapılacaktır.

Objektif, dürüst ve adil olunacaktır.

Lazım olan tüm hukuki yardım sağlanarak, iş ve işlemleriniz en geç bir saat içimde tamamlanacaktır.

İlgili, kibar, nazik ve saygılı davranılacaktır.

SMS (kısa mesaj) yolu ile talep edilmesi halinde müracaatınızın akıbeti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

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