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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Güven Damgası nedir? Nasıl alınır?

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Güven Damgası nedir? Nasıl alınır?

Güven Damgası, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından denetime tabi tutulan E-Ticaret alışveriş sitelerine verilecek. Bu damgayı almaya hak kazanan E-Ticaret sitelerinin bilgileri, bakanlık ve TOBB'un ortaklığıyla ortaya çıkan www.guvendamgasi.org.tr internet sitesinde yayımlanacak. İşte, Güven Damgası adı verilen bu sistem hakkında bazı bilgiler

Güven Damgası, internet üzerinden gerçekleştirilecek olan alışverişte asgari şartları taşıyan E-Ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılacak. 

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçildi.

Başvuruda bulunan e-ticaret siteleri tebliğ uyarınca denetlenecek ve denetim sonucunda uygunluk taşıyan e-ticaret sitelerine güven damgası verilecek. E-ticaret sitesinde yayınlanan güven damgası logosuna tıklanarak www.guvendamgasi.org.tr sitesine doğrulama sağlanacak ve tüketiciler bilgilendirilecek. Güven Damgası (GD) konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye’deki tek Güven Damgası Sağlayıcısı (GDS) olarak yetkilendirildi.

GÜVEN DAMGASI NEDİR?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde Güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.

Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

Güven damgasının bulunması, Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili web sayfasına kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez.

Güven damgası, sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz.

Güven damgası, web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz.

Güven damgası kullanılan hiçbir ülkede de Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili web sayfalarına bir garantörlük verildiği şeklinde yorumlanmamaktadır.

GÜVEN DAMGASI NEYİ İFADE EDİYOR?

Güven Damgası, bu logoyu taşıyan web sitesinin tebliğ uyarınca asgari şartlara sahip olduğunu, menşeini, iletişim bilgilerini, belirli hakları müşterilere ve tüketicilere sağladıklarını ve belirli bir güvenlik standardına denetim anında uyulduğunu gösterir.

Bu açıdan tüketici ya da müşteri, kaynağı belirsiz web sitelerinden değil güven damgası almış e-ticaret sitelerinden daha güvenle alışveriş yapabilecektir. Güven Damgası zorunlu bir hizmet değildir. E-ticaret sitelerinin başvurusu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından değerlendirme süreçleri yürütülür.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca Güven Damgası başvurucusu www.guvendamgasi.org.tr; üzerinden başvuru formunu doldurur ve başvuru belgelerini sisteme yükler. Ayrıca sızma testi yaptırması ve başvuru ücretini yatırması gerekmektedir.

Güven Damgası başvurusunun değerlendirilmesinde hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu ve doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgeler, Güven Damgası alma şartları bakımından tebliğ uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak bir rapor ile başvuru sahibine iletilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başvuru belgelerinin tam olmasını; yazılı beyan, sızma testi sonucu, yetki metni ve üyelik sözleşmesinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, sızma testi sonucunun başvurudan en fazla üç ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm kriterleri sağlayan e-ticaret sitesine Güven Damgası tahsisinde bulunur ve www.guvendamgasi.org.tr; sitesinde yayınlar.

 

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