Gusül abdesti ile namaz kılınır mı?
Gusül abdesti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayız, nifas gibi kirlilik halinde alınan abdest olarak tanımlanmıştır. Dini bir temizlik anlamı taşıyan gusül abdesti için bazı sorular ise gündemde yer almaktadır. Peki, o sorulardan birisi olan gusül abdesti ile namaz kılınır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Gusül abdestiyle namaz kılınır mı sorusu, bu abdestin üzerine normal abdest alınıp alınmamasını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, gusül abdestiyle namaz kılınabilir mi? Ya da yeniden abdest almaya gerek var mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GUSÜL ABDESTİNDEN SONRA ABDEST ALMAK GEREKİR Mİ?
Gusül, abdesti de içerdiğinden ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira, Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir (Tirmizî, Tahâret, 79). Abdullah b. Ömer de “Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!” diyerek gusülden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebir, XII, 371).
GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).
Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.
Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:
Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.
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