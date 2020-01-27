Gusto ne demek? Gusto nedir?

İtalyanca kökenli bir kelime olan gusto, beğeni, zevk anlamına gelmektedir. Zevk sahibi olmak, ya da rafine zevkleri olmak anlamında da kullanılmaktadır. Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyen Ahmet Hamdi Tanpınar, zevk sahibi kişiler için "gusto sahibi" ifadesini kullanır.