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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN (Sivas), (DHA)
04.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Gürün'de 703 yıllık anıt ağaç

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Gürün'de 703 yıllık anıt ağaç

SİVAS'ın Gürün ilçesindeki 703 yıllık anıt ardıç ağacı yıllara meydan okuyor. 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ağaca, köylüler de gözü gibi bakıyor.

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  • Güründe 703 yıllık anıt ağaç
  • Güründe 703 yıllık anıt ağaç
  • Güründe 703 yıllık anıt ağaç
  • Güründe 703 yıllık anıt ağaç
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Bahçeiçi köyünde bulunan 7 asırlık ardıç ağacı, görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. 703 yıl boyunca ayakta kalmayı başaran ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescillendi. Köy yolu kenarında bulunan 'boylu ardıç' türünden olan dev ağaca. vatandaşlar da itinayla bakıyor. Yaklaşık 10 metre boyunda, gövdesi ise 4 metre çapında olan ağacı görenler fotoğraf çektiriyor. Asırlar boyunca köy yolundan geçenlerin gölgesinde dinlendiği ardıç ağacı, drone ile havadan görüntülendi. 

Güründe 703 yıllık anıt ağaç


'BU AĞACI ÇOK SEVİYORUZ'

Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca (65) yıllardır köylüler olarak ağacı korumaya çalıştıklarını belirterek, "Ardıç ağacımız 703 seneliktir. Vatandaşlarla, köylülerimizle devamlı ziyaret edip korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar herhangi bir kırım ya da budama olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ardıç ağacımız koruma altına alındı fakat tam anlamıyla ilgilenen olmadı. Dışarıdan gelen tatilci vatandaşlarımız gelip hep ziyaret ederler. Burada fotoğraf çektirirler. Bu bize büyük, tarihi bir anıdır. Ben 65 yaşındayım, 65 yıldır bu ağaçta hiçbir değişlik olmadı, hep aynı kaldı" dedi.

Gürün ilçesinde yaşayan Ali Karabulut ise, "Zaman zaman gelip ardıç ağacını ziyaret ediyoruz. Gölgesinde oturup, hemen yanında bulunan kaynak suyundan içiyoruz. Bu ağacı çok seviyoruz. Buradaki köy halkının da bu ağaca sahip çıkmalarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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