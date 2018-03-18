Güreşli, müzikli kadro sınavı

5 kişiden oluşan heyet, adayları sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuyor. Son olarak, belediye adına yağlıgüreşlere katılan 15 pehlivan ile 29 müzisyen sınava girdi. Birbirleriyle güreş tutan pehlivanlar rakiplerini yenmek için geliştirdikleri taktikleri uygulamalı gösterdi. Pehlivanlardan Serkan Makas, "Kadroya geçmek için girdiğim sınavda, rakiplerimizi hangi oyunlarla, nasıl yendiğimizi gösterdik. İnşallah başarılı olup, belediyenin kadrolu pehlivanı olurum" dedi.



ZATEN ÇALIYORUZ

Bandocu müzisyenlerin sınavı mini bir konserle başladı. Müzisyenlerden bazıları üflemeli bazıları da vurmalı çalgılarla performans sergileyerek puan almaya çalıştı. Bandoda taşeron işçi olarak 8 yıldır müzisyenlik yaptığını belirten Caner Demirel, "Kadrolu alarak çalışmak çok iyi olacak. Sınavda biraz heyecanlandım ama sorular kolaydı. Müzik aletlerimizi çalmamız istendi, zaten bunu her gün yapıyoruz. İnşallah sınavı geçip kadroyu alırım. 8 yıldır bu hayalle yaşıyorum" diye konuştu.