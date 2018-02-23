Gürcü kadının esrarengiz ölümü... Şüpheli ölümde tecavüz iddiası...

Olay,05.00 saatlerinde, Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2’inci katında meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri (50), Gürcistan’da yaşayan oğlu 3 gündür haber alamayıp İstanbul’da yaşayan arkadaşı Royn Kahıncı’ya haber verdi.

Maiko Dzidziguri’e bakmak için evine gelen Kahıncı, arkadaşının annesinin cansız bedenini banyo girişinde yarı çıplak halde buldu. Royn Kahıncı’nın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan çalışmaların sonunda Gürcistan uyruklu kadının cesedi, cenaze arabasına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dzidziguri'nin kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri'nin yarı çıplak halde bulunması tecavüz ihtimalini akla getirdi, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maiko Dzidziguri'nin cansız bedenini bulan Ryon Kahıncı, “Oğlu Gürcistan’dan aradı beni, '3 gündür ulaşamıyorum' dedi. Ben geldim baktım, kapıyı çaldım açan olmadığı için balkondan tırmanıp eve girdim. Gördüm ki bayan vefat etmiş. Arkadaşıma az önce haber verdim, gelemez o Türkiye’den sınır dışı edildi. Kahvehanede çalışıyor, çaycılık yapıyordu” şeklinde konuştu.





