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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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TRABZON (İHA)
05.12.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Gurbetçi gencin kahreden ölümü

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Gurbetçi gencin kahreden ölümü

Hollanda’da kullandığı araçla kaza yapan annesini sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki Erdem yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hollanda’da komşularının düğününe giderken kullandığı aracıyla kaza yapan annesini sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki gurbetçi genç yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Kaza geçtiğimiz Cumartesi günü Hollanda’nın Ede kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşularının düğünü için yola çıkan Necla Kara’nın (39) otomobiline, lastiği patlayan bir otomobil çarptı. Kazada araçta bulunan ve yara almadan kurtulan Erdem Kara, annesini sıkıştığı yerden kurtarmak için araçtan indi.

Annesini kurtarma mücadelesi veren Erdem’e, yoldan geçen başka bir araç hızla çarparken, 15 yaşındaki gurbetçi genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan anne Necla Kara’nın ise hastanedeki tedavisi sürerken, Erdem’in ölümüne neden olan aracın yaşlı sürücüsünün alkollü olduğu ve kaza sonrası tutuklandığı öğrenildi. 

Öte yandan genç bir futbolcu olan Erdem’in ölümü nedeniyle oturduğu şehrin futbol kulübü Youth’ın genç yaş takımlarının tüm maçları iptal edilirken, eğitim gördüğü ortaokulda da yas ilan edildi. 

Erdem Kara’nın cenazesi bugün uçakla memleketi Trabzon’a getirilirken, Maçka ilçesi Sındıran mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da katılarak acılı baba Ömer Kara'ya ve yakınlarına taziyede bulundu. 

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